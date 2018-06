New York (dpa) - Eines der glamourösesten Paare des Showgeschäfts hat sich getrennt: Heidi Klum und Seal haben nach sieben Jahren das Aus ihrer Traumehe bekanntgegeben. «Wir haben uns auseinandergelebt», heißt es in einer Mitteilung, die das deutsche Model und der britische Sänger an ausgewählte US-Medien verteilten. Die Showwelt in den USA und Europa reagierte schockiert: Die beiden galten immer als ein Vorzeigepaar unter den Prominenten, über Eheprobleme gab es zuvor nicht einmal Gerüchte. Klum und Seal haben vier Kinder.

