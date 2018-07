Valencia (dpa) - Kimi Räikkönen ist erstmals nach seinem Formel-1-Abschied vor mehr als zwei Jahren wieder einen Wagen der Königsklasse des Motorsports gefahren. Der Finne stimmt sich in Valencia am Steuer eines zwei Jahren alten Lotus Renault auf seine Rennrückkehr ein.

Räikkönen wird noch bis Dienstag auf dem Circuit Ricardo Tormo seine Runden drehen. Es sind keine offiziellen Testfahrten. Daher darf er auch nur in einem zwei Jahre alten Wagen fahren. Am 7. Februar wird der 155-malige Grand-Prix-Starter in Jerez de la Frontera bei den offiziellen Testfahrten aber auch die Jungfernfahrt mit dem neuen Lotus für die kommende Saison absolvieren.

Der mittlerweile 32-Jährige hatte 2007 den WM-Titel im Ferrari geholt. Zwei Jahre später musste Räikkönen dem Spanier Fernando Alonso bei der Scuderia weichen. Seitdem versuchte sich der Finne bei der Rallye-WM. Zwischenzeitig absolvierte er auch Auftritte in der amerikanischen NASCAR. Mit Räikkönens Rückkehr in die Formel 1 treten in der am 18. März in Australien beginnenden Saison erstmals sechs Weltmeister an.