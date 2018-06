Saarbrücken (dpa) - Der saarländische Landtag will sich an diesem Donnerstag auflösen und so den Weg für eine Neuwahl frei machen. Auf diesen Termin für eine Sondersitzung verständigten sich die Spitzen von Landtag und Fraktionen nach Angaben eines Sprechers am Montag in Saarbrücken.

Es gilt als weitgehend sicher, dass bei der Abstimmung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der 51 Abgeordneten zustande kommt. Danach muss innerhalb von 60 Tagen neu gewählt werden. CDU und SPD haben sich für den 25. März als Wahltermin ausgesprochen.

Die vorgezogene Wahl ist nach dem Ende des Jamaika-Bündnisses aus CDU, FDP und Grünen vor zweieinhalb Wochen nötig geworden. Am vergangenen Donnerstag hatten CDU und SPD Gespräche über die Bildung einer großen Koalition abgebrochen und eine Neuwahl angekündigt.