New York (SID) - Jorge Posada von den New York Yankees hängt seinen Fanghandschuh nach 17 Jahren in der Major League Baseball (MLB) an den Nagel. Das teilte der Klub aus dem "Big Apple" am Montag mit. Der 40-jährige Puerto-Ricaner war 1990 vom Rekordmeister gedraftet worden und hat in seiner MLB-Laufbahn für keinen anderen Verein gespielt. Mit den Yankees hat der Catcher viermal die World Series gewonnen. Fünfmal wurde Posada zum Allstar gewählt.