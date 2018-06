Santiago (SID) - Die deutschen Hockey-Spielerinnen haben auch das dritte Testspiel gegen Chile gewonnen. Beim Vorbereitungslehrgang für die Champions Trophy (28. Januar bis 5. Februar in Rosario/Argentinien) bezwang das Team von Bundestrainer Michael Behrmann den Gastgeber in Santiago mit 5:2 (2:1). Bereits in den ersten beiden Partien hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit 6:1 und 6:0 deutliche Siege eingefahren.

Anders als bei den souveränen Erfolgen zuvor war Behrmann alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben nicht flüssig gespielt, die Gegentore waren absolut vermeidbar. Gerade die Zahl der individuellen Fehler wollten wir gering halten", sagte der 45-jährige.

Behrmann hat in Chile seinen kompletten vorläufigen Olympiakader versammelt. 27 Spielerinnen, darunter drei Olympiasiegerinnen von 2004, bewerben sich um 16 Tickets (plus zwei Reservespielerinnen) für London. An der Champions Trophy wird die DHB-Auswahl mit einer Wildcard teilnehmen.