Melbourne (SID) - Kei Nishikori hat bei den Australian Open in Melbourne das Viertelfinale erreicht. Der 22-Jährige bezwang Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) 2:6, 6:2, 6:1, 3:6, 6:3 und steht damit als zweiter Japaner in der seit 1968 andauernden Open Era bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der letzten Acht. Sein Landsmann Shuzo Matsuoka war 1995 in Wimbledon im Viertelfinale gescheitert.

Bei den Australian Open ist der Weltranglisten-26. Nishikori der erste japanische Viertelfinalist. Der nur 68 Kilogramm schwere Bollettieri-Schüler trifft am Mittwoch auf den an Position drei gesetzte Andy Murray. Der Schotte hatte zuvor beim Stand von 6:1, 6:1, 1:0 von der Aufgabe seines Gegners Michail Kukuschkin profitiert. Der Kasache konnte wegen einer Hüftverletzung nicht mehr weiterspielen. Kukuschkin war bereits der zwölfte Profi bei den diesjährigen Australian Open, der sein Match wegen einer Blessur nicht beenden konnte.

Für Nishikori, der erstmals bei einem Grand Slam gesetzt ist, war der Sprung ins Viertelfinale von Melbourne der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Der in Bradenton/Florida lebende Rechtshänder ist in der bis 1973 zurückreichenden Geschichte der ATP-Weltrangliste der höchstplatzierte Japaner. Im November hatte er sogar auf Rang 24 gestanden.