Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Kursabschlägen auf die Zitterpartie in Griechenland reagiert.

Der Dax gab am Mittag 1,03 Prozent auf 6370 Punkte ab. In den vergangenen sechs Handelstagen hatte der deutsche Leitindex in der Spitze mehr als fünf Prozent zugelegt und bei 6467 Punkten den höchsten Stand seit Anfang August markiert. Der MDax verlor zuletzt 1,46 Prozent auf 9709 Punkte. Der TecDax sackte vor allem wegen der einbrechenden Q-Cells-Aktien um 1,57 Prozent auf 737 Punkte ab.

«Der deutsche Aktienmarkt gibt vor dem Hintergrund stockender Gespräche um einen Forderungsverzicht privater Gläubiger Griechenlands nach», sagte Analyst Gregor Kuhn von IG Markets. Erste positive Ergebnisse oder gar ein Durchbruch ließen auf sich warten. Zudem drücken laut Kuhn neue Sorgen über den Kapitalbedarf Portugals auf die Stimmung: «Gewinnmitnahmen sind angesichts der unsicheren Lage und der fulminanten Jahresanfangsrallye nicht verwunderlich.»

Händlern zufolge sorgt auch die laufende Berichtssaison für Aufmerksamkeit. Hierzulande rutschen Siemens-Aktien nach der Vorlage der Zahlen des Elektrokonzerns um 3,60 Prozent ab. Händler bemängelten vor allem den Ausblick als «zu optimistisch». Der Kurs der Software AG sackte im TecDax um 5,99 Prozent auf 21,165 Euro ab. Deutschlands zweitgrößter Softwarehersteller hat die Eckdaten für das vierte Quartal bestätigt und einen weiteren Umsatzrückgang im Stammgeschäft mit Großrechnersoftware angekündigt. Aktien der Q-Cells brachen um 20,68 Prozent ein, da sich der Solarkonzern in extremer finanzieller Not befindet.