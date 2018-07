Washington (SID) - Die National Hockey League (NHL) geht weiter gegen die Rüpel auf dem Eis vor und hat Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals für drei Spiele gesperrt. Der 26 Jahre alte Russe hatte in der Partie gegen die Pittburgh Penguins (3:4) Anfang des zweiten Drittels Zbynek Michalek mit einem Sprung in die Bande gecheckt.

Als Reaktion auf die Sperre verzichtet Owetschkin auf seine Teilnahme am Allstar-Game am Sonntag in Kanadas Hauptstadt Ottawa. "Weil er ein gesperrter Spieler ist, meint er, dass er es nicht verdient hat, dort zu sein. Also wird er nicht teilnehmen", teilte Washingtons Geschäftsführer George McPhee mit: "Er möchte nicht für Ablenkung vom Allstar-Wochenende sorgen."