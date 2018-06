Düsseldorf (dpa) - Deutschlands größter Energiekonzern Eon baut weltweit 11 000 Stellen ab. Davon seien in Deutschland rund 6000 Stellen betroffen, teilte das Unternehmen am Abend in Düsseldorf mit. Eon will die Kosten bis 2015 auf 9,5 Milliarden Euro senken und so mehr Spielraum für Investitionen schaffen. Der Konzern hat mit den Folgen des Atomausstiegs zu kämpfen.

