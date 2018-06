Athen (dpa) - Obwohl der Poker um den griechischen Schuldenschnitt härter wird, setzt Athen auf eine Einigung mit den Banken noch in dieser Woche. Dann könnte der EU-Gipfel am Montag zustimmen und das Paket bis zum 13. Februar unter Dach und Fach sein.

In der Nacht hatten die übrigen 16 Euro-Staaten niedrigere Zinsen für die nach der Umschuldung neu auszugebenden griechischen Staatsanleihen gefordert und damit den Druck auf die Athener Verhandlungen mit dem Internationalen Bankenverband (IIF) erhöht. «Wir sind optimistisch, die Verhandlungen laufen gut», sagte ein Mitarbeiter des griechischen Finanzministerium der Nachrichtenagentur dpa am Dienstagmorgen.

Dabei kämpft die griechische Regierung gleichzeitig an zwei Fronten, um das zweite Rettungspaket mit einem Umfang von 130 Milliarden Euro zu sichern und damit der Zahlungsunfähigkeit zu entgehen. Mit dem IIF verhandelt sie über den Schuldenschnitt in Höhe von 100 Milliarden Euro. Entscheidend ist jedoch nicht die Einigung selbst, sondern die Frage, wie viele Banken, Versicherungen und Hedge-Fonds dann auch dabei mitmachen. IIF-Geschäftsführer Charles Dallara sollte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Zürich anlässlich des Weltwirtschaftsforums sprechen und wollte sich dabei auch zu den aktuellen Entwicklungen äußern.

Parallel prüfen Experten der Europäischen Union, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) die Bücher und den Fortschritt der Reformen zur Staatsverschlankung.

Der IWF und wichtige EU-Staaten wollen den Zinssatz der neuen Anleihen auf maximal 3,5 Prozent drücken. Anderenfalls gebe es keine Chancen, dass Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen könne. Wie ein Mitarbeiter des griechischen Finanzministeriums sagte, hatte Athen vergangenen Freitag unter dem allgemeinen Druck aus Brüssel einen Durchschnittszins von 4 Prozent mit dem IIF vereinbart. Diese Einigung wurde nach Athener Darstellung aber umgeworfen, nachdem IWF und einige EU-Staaten sich einschalteten. Nun geht das Tauziehen weiter. Die Banken argumentieren, dass bei einem Zins von 3,5 Prozent nur wenige Inhaber griechischer Anleihen beim Schnitt mitziehen.

Auch die Verhandlungen mit der Troika aus EU, IWF und EZB stocken. Die Prüfer vermissen Fortschritte bei der Staatsverschlankung und fordern die Entlassung von 150 000 Staatsbediensteten bis 2015. Außerdem sollen im privaten Sektor das 13. und 14. Monatsgehalt abgeschafft oder drastisch gekürzt werden. Auch der Mindestlohn (781 Euro) solle abgeschafft, Zusatzrenten gekürzt werden.

Brüssel ist mit der Umsetzung der Reformen unzufrieden. Dort musste sich der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos am Montagabend viel Kritik anhören. Sein als Hardliner bekannter niederländischer Amtskollege Jan Kees de Jager sagte: «Es gab wachsende Übereinstimmung, dass die Zeit ausläuft. Griechenland muss sich nun endlich bei Strukturreformen und Wachstumsankurbelung bewegen.»

Deswegen fordern die Prüfer nun Garantien: Allen neuen Maßnahmen und Reformpläne sollen nicht nur vom parteilosen Übergangsministerpräsidenten Lucas Papademos, sondern auch von den Vorsitzenden der drei großen Parteien (Sozialisten, Konservative und Rechtsgerichtete) unterzeichnet werden, die die Papademos-Regierung unterstützen. Das soll sicherstellen, dass die Beschlüsse auch nach den vorgezogenen Wahlen, die in diesem Jahr noch stattfinden sollen, Gültigkeit behalten.