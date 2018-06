Brüssel (dpa) - Nach der Einigung auf den künftigen Euro-Rettungsfonds ESM wächst auch die Zuversicht mit Blick auf den neuen Sparpakt für mehr Haushaltsdisziplin. Beim Fiskalpakt würden am Ende alle mitziehen. Das sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen in Brüssel. Auch für Großbritannien werde man eine Lösung finden. Der vor allem von Deutschland gewünschte Vertrag enthält rechtlich verbindliche Regeln zum Defizitabbau und zur Verankerung von nationalen Schuldenbremsen.

