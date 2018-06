Köln (SID) - Auch nach 18 Formel-1-Jahren, 288 Rennen, 91 Siegen und sieben WM-Titeln ist die Vorfreude von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher auf die neue Saison ungebrochen. "Ich bin voll im Plan. Allerdings dauert mir diesmal die Phase, bis wir endlich wieder ins Auto steigen können, fast zu lange. Die Vorfreude wächst mit jedem Tag; ich bin schon schon richtig ungeduldig", sagte der 43 Jahre alte Mercedes-Pilot in einem Kurz-Interview auf seiner Homepage.

Nach einem Familien-Urlaub im Schnee ("Es war eine harmonische Zeit; richtig schön.") ist Michael Schumacher seit Jahresbeginn wieder im regelmäßigen Training. "Länger hätte ich diese passive Zeit wohl auch nicht durchgehalten. Ich habe das Gefühl, dass das Timing goldrichtig war", sagte er.

Eine Prognose für die kommende Saison hält Schumacher aber für "absolut verfrüht". "Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass sich die Wahrheit erst auf dem Platz zeigte, wie man im Fussball so schön sagt", sagte Schumacher.

Selbst nach den Wintertests, das hätten die Erfahrungen des Vorjahres gezeigt, könne man die Situation noch nicht richtig beurteilen. Daher möchte er in diesem Jahr die ersten Rennen abwarten. "Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass bei uns alle Programme auf Hochtouren laufen, in den Fabriken kein Rädchen stillsteht, wir alle hart für die neue Saison arbeiten - und dass ich mich darauf tierisch freue", so Schumacher.