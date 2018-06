Franceville (dpa) - Mitfavorit Ghana ist mit einem knappen Erfolg in den Afrika-Cup gestartet. Der Viertelfinalist der Fußball-WM 2010 kam zu einem 1:0 (1:0)-Sieg über Außenseiter Botsuana.

Das Siegtor für die «Black Stars» gelang John Mensah nach einem Eckball in der 25. Minute. Der Kapitän sah in Franceville allerdings in der zweiten Hälfte wegen einer Notbremse die Rote Karte, seine Kollegen brachten den Erfolg jedoch in Unterzahl über die Zeit. Keiner der drei Bundesligaprofis stand in Ghanas Anfangsformation.

In anderen Partie der Gruppe D gelang am Abend auch Mali beim ersten Auftritt ein knapper 1:0 (1:0)-Erfolg. Den entscheidenden Treffer gegen Guinea erzielte Bakaye Traoré in der 29. Minute. Bei Guinea absolvierte der Stuttgarter Ibrahima Traoré die komplette Partie in Franceville.

Niger muss für den Rest des Turniers auf Mittelfeldspieler Moutari Amadou verzichten. Der 18-Jährige brach sich am Montag während des 0:2 gegen Co-Gastgeber Gabun das Bein. Der auch unter seinem Spitznamen Kalala bekannte Amadou war gerade erst eingewechselt worden, als ihn Stephane Nguema foulte.