Paris (dpa) - Türkische Hacker drohen Frankreich aus Empörung gegen das neue französische Völkermordgesetz mit einer Flut von Internet-Angriffen. So kündigte die Gruppe AyYildiz in einer Email an die französische Tageszeitung «Libération» Angriffe gegen die wichtigsten Websites staatlicher Einrichtungen und Banken an. Vor einem Totalangriff gegen Frankreich und Nicolas Sarkozy warnte auch die Hacker-Organisation Akincilar. Das Gesetz stellt die Leugnung von gesetzlich als Völkermord eingestuften Gräueltaten unter Strafe.

