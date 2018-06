Los Angeles (dpa) - Der britische Sänger Seal trägt nach der Trennung von dem deutschen Topmodel Heidi Klum weiterhin seinen Ehering. Er denke, das sei ein Zeichen dafür, was er für diese Frau empfinde, sagte Seal in einem Interview mit der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres. Gestern hatten die Stars bekanntgegeben, dass sie nach sieben Ehejahren getrennte Wege gehen werden. Die Trennung erfolge freundschaftlich. Das Wohl ihrer vier Kinder stehe nun an erster Stelle.

