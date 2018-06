Köln (SID) - Fabian Hambüchen fehlt zwei Monate vor Olympia bei den Kunstturn-Europameisterschaften Ende Mai im französischen Montpellier. Dies bestätigten am Dienstag Wolfgang Willam, Sportdirektor im Deutschen Turner-Bund (DTB), und Klaus Kärcher, Manager des sechsmaligen Europameisters.

Willam erkärte dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Wir hatten eine etwas andere Vorbereitung auf London für unser sechsköpfiges Topteam geplant. Doch Fabian erklärte, dass er die EM nicht bestreiten will. Uns fehlen die überzeugenden Argumente, dass er in Montpellier doch dabei sein sollte."

Hambüchen, der den Verzicht Bundestrainer Andreas Hirsch mitgeteilt hatte, sagte laut Kärcher angesichts anderer wichtiger Wettkämpfe im Vorfeld von Olympia: "Das würde vier Monate Höchstleistung am Stück bedeuten. Aber ich darf mich nach den Verletzungen der letzten drei Jahre nicht verschleißen, auch weil das Muskulaturgewebe nach dem Achillessehnenriss vor einem Jahr noch nicht wieder den kompletten Umfang hat." Mit Blick auf die Sommerspiele (27. Juli bis 12. August) versichert Hambüchen: "Das Ziel London steht bei dieser Entscheidung ganz klar im Vordergrund."

Fabian Hambüchen hat bei Europameisterschaften 2005, 2007 und 2008 Gold am Reck gewonnen, 2009 im Mehrkampf und am Boden sowie 2010 im Mannschaftsmehrkampf. Bei den Titelkämpfen 2011 hatte er nach dem Achillessehnenriss gefehlt. Dennoch gab es zweimal Gold für den DTB. Philipp Boy (Cottbus) siegte im Mehrkampf und holte Silber am Reck, Marcel Nguyen (Unterhaching) triumphierte am Barren und gewann Bronze am Reck.