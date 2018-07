Washington (dpa) - Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner wird der Ton immer rauer: Eine gute Woche vor der wichtigen Vorwahl in Florida ging Multimillionär Mitt Romney in einem TV-Duell gegen den früheren Parlamentspräsidenten Newt Gingrich in die Offensive und warf ihm vor, er habe sein Amt «in Schande» aufgeben müssen und jahrelang als Lobbyist in Washington die Fäden gezogen. Gingrich hielt seinem Rivalen im Gegenzug vor, mit seinen Angriffen «die schlimmste Art von trivialer Politik» zu betreiben.

