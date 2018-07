Schladming (SID) - Ski-Rennläufer Fritz Dopfer steht beim Weltcup-Slalom im österreichischen Schladming erneut vor dem Sprung auf das Siegertreppchen. Nach dem ersten Durchgang liegt der 24-Jährige, der mit der ungünstigen Startnummer 11 ins Rennen ging, mit 0,85 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Marcel Hirscher auf Rang drei.

Zum zweitplatzierten Österreicher Mario Matt fehlen Dopfer 0,10 Sekunden, der Schwede Andre Myhrer folgt nur eine Hunderstelsekunde hinter dem Deutschen auf Rang vier. Während Hirscher auf der aufgeweichten Piste "Planai" von der Startnummer 1 profitierte, beeindruckte Dopfer zum wiederholten Male in diesem Winter mit einer beherzten Fahrt durch einen bereits ruppigen Kurs.

Felix Neureuther dagegen hat seine Chancen erneut bereits im ersten Lauf verspielt. Nach 22 Fahrsekunden rutschte er in einer Linkskurve weg, kam zum Stehen und stieg auf eine Torstange. Der Partenkirchner kämpfte sich zwar mit 2,39 Sekunden Rückstand auf Hirscher ins Ziel, wurde aber disqualifiziert. Bei der ersten Zwischenzeit hatte Neureuther vor 40.000 Zuschauern 0,23 Sekunden vor Hirscher gelegen.

Bereits beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel am Sonntag hatte Neureuther im ersten Lauf schwer gepatzt, wegen seines zu großen Zeitrückstands im Ziel kam er nicht unter die ersten 30 und damit auch nicht in den Finaldurchgang.