Sheffield (SID) - Mit dem Sieg der Russin Polina Korobejnikowa endete der Qualifikations-Wettkampf der Damen bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield. Die 15 Jahre alte EM-Debütantin setzte sich vor Joshi Helgesson aus Schweden und der Slowakin Monika Simancikova durch.

Die Mannheimerin Nathalie Weinzierl war bereits für die nächste Runde qualifiziert. Die 17-Jährige ersetzt in England ihre Klubkollegin Sarah Hecken, die letztjährige EM-Elfte hatte wegen einer Fußverletzung ihre Teilnahme absagen müssen. Sollte Weinzierl in der Damen-Konkurrenz nicht zu den besten 18 Läuferinnen gehören, dürfte Hecken für die Weltmeisterschaften Ende März in Nizza nominiert werden.

Die europäischen Titelkämpfe werden am Mittwoch (14.45 Uhr) mit dem Kurzprogamm der Paare fortgesetzt. Am Abend (19.30 Uhr) zeigen die Eistänzer ihren Kurztanz.