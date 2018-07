Frankfurt/Main (dpa) - Gewinnmitnahmen haben den Deutschen Aktienindex Dax am Mittwoch ins Minus gedrückt. Der Leitindex sackte bis zum frühen Nachmittag um 0,43 Prozent ab auf 6379 Punkte.

In den vergangenen anderthalb Wochen hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Spitze aber bereits mehr als fünf Prozent zugelegt und bei 6467 Punkten ein neues Hoch seit August markiert. Der MDax mittelgroßer Werte verharrte mit plus 0,01 Prozent bei 9766 Punkten, der TecDax rückte um 0,43 Prozent vor auf 739 Punkte.

Nach den soliden Ifo-Zahlen vom Vormittag denke mancher Anleger nun auch ein bisschen an Gewinnmitnahmen, sagte Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank. Denn Unsicherheitsfaktoren wie die ungelöste Griechenland-Frage, die geopolitischen Probleme mit dem Iran und die Zweifel über die Weltkonjunktur bleiben. Halver betonte: «Aber die deutsche Wirtschaft hält sich einfach famos.» Auch die Aktienhändler Markus Huber von ETX Capital und Andreas Lipkow von MWB Fairtrade begründeten die Dax-Schwäche mit Gewinnmitnahmen.

Im Dax standen Beiersdorf und SAP mit Zahlen im Fokus. Die Papiere des Kosmetikkonzerns Beiersdorf sprangen dank einer positiven Überraschung beim bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) nach der Vorlage von Jahreszahlen mit plus 3,45 Prozent auf 45,460 Euro an die Dax-Spitze. Die SAP-Aktie gab dagegen 0,06 Prozent auf 44,365 Euro ab, obwohl die meisten Experten die Zahlen und den Ausblick lobten. Das Papier hatte allerdings bereits nach der Vorlage der Eckdaten für das vergangene Jahr deutlich an Wert gewonnen und stößt laut Händlern nun bei Kursen um 45 Euro auf starken technischen Widerstand.

Siemens-Titel erschienen bei 73,75 Euro nur optisch sehr schwach, was aber zum größten Teil an der Dividendenauszahlung von 3,00 Euro je Aktie lag. Bereinigt um diesen Abschlag ergibt sich ein nur kleines Minus. Eon-Aktien sackten indes um 1,31 Prozent ab. Dabei will der Energiekonzern will den Abbau von weltweit rund 11.000 Stellen ohne Entlassungen in Deutschland bewältigen. Im TecDax standen die Papiere von Dialog Semiconductor mit plus 3,94 Prozent ganz oben. Händler verwiesen auf die Rekordzahlen von Apple aus den USA und dabei insbesondere auf die unerwartet guten iPhone-Verkäufe. Dialog gelte als Zulieferer und profitiere entsprechend.

Am Rentenmarkt verharrte die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere bei 1,62 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,04 Prozent auf 130,47 Punkte. Der Bund-Future legte 0,36 Prozent auf 137,79 Punkte zu. Der Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2942 (Dienstag: 1,3003) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7727 (0,7691) Euro.