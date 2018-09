Hannover (dpa) - Das Verhältnis zwischen Bundespräsident Christian Wulff und Unternehmern wirft neue Fragen auf. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» und des «Stern» organisierte die Staatskanzlei in Hannover die Gästeliste für eine Party, die der Eventmanager Manfred Schmidt am Abend von Wulffs Wahl zum Staatsoberhaupt in Berlin gab. Das bestätigte der niedersächsische Regierungssprecher Franz Rainer Enste. Wie der «Stern» berichtet, lud Schmidt zu der Feier in seinem Berliner Penthouse auch Vertreter von Firmen ein, die er wiederholt als Sponsoren für andere Veranstaltungen nutzte.

