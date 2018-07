Sheffield (dpa) - Die dreimaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy haben aus Verletzungsgründen ihren Start bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield abgesagt.

Die Titelverteidiger aus Chemnitz trainierten vormittags noch, trafen dann aber die Entscheidung, nicht zum Kurzprogramm am Nachmittag anzutreten. Die 28 Jahre alte Savchenko hatte sich 13 Tage zuvor bei einem Sturz im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, die Schmerzen hatten sich bei einer am Morgen trainierten Paarlauf-Pirouette wieder verschlimmert.

«Das ist eine tragische Entscheidung für uns gewesen», sagte Trainer Ingo Steuer, «die alte Verletzung ist wieder eingerissen.» Das Gesundheitsrisiko sei zu hoch gewesen: «Wichtig ist, dass wir bei der WM im März in Nizza zu hundert Prozent fit sind und die Europameister schlagen können.»

Der Mannschaftsarzt der Deutschen Eislauf-Union (DEU), Stefan Prengle, schrieb in seinem Bericht an den Weltverband ISU, dass Savchenko in fünf bis sieben Tagen wieder trainieren könne. Die gebürtige Ukrainerin wird in Sheffield bleiben, um sich die Verletzung intensiv behandeln zu lassen.

Die viermaligen Europameister wollen unbedingt vom 2. Februar an bei acht Shows «Art on Ice» in der Schweiz antreten, wo sie einen hohen fünfstelligen Betrag verdienen können. Zuvor hatte die Internationale Eislauf-Union (ISU) mit einer Sperre gedroht. «Wenn Aljona in einigen Tagen wieder trainieren kann, dann wird sie dort einsatzbereit sein», sagte Steuer.