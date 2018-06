Hamburg (SID) - (SID) - Der Hamburger SV hat das dänische Mittelfeldtalent Christian Norgaard verpflichtet. Der 17 Jahre alte Regisseur wechselt von Lyngby BK an die Elbe und erhält beim Fußball-Bundesligisten zunächst einen Fördervertrag für die Jugendmannschaften. Mittelfristig soll er an den Profikader herangeführt werden. Die Ablöse soll bei rund 400.000 Euro liegen.

"Hamburg ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagte Norgaard der Hamburger Morgenpost, "für mich wird ein Traum wahr, und ich bin glücklich darüber, dass die Klubs sich einigen konnten."

Der 1,85 Meter große Rechtsfuß kam in den vergangenen Jahren bei der U16- (1 Einsatz), U17- (21 Einsätze/3 Tore) und bei der U19-Nationalmannschaft (5 Einsätze) Dänemarks zum Einsatz und debütierte am 20. November 2011 in der ersten Mannschaft von Lyngby BK in der dänischen Superligaen.