Bata (SID) - Nach dem 2:2 (1:1) in der Wasserschlacht von Bata gegen Sambia droht dem deutschen Sportdirektor Antoine Hey mit Libyen das Vorrunden-Aus beim Afrika-Cup. An ein richtiges Fußballspiel war jedoch kaum zu denken. Heftige Regenfälle hatten den Platz in Äquatorial-Guinea vor dem Spiel unter Wasser gesetzt. Mit Besen und Pappschildern versuchten die Helfer, das Feld trockenzulegen - immerhin konnte die Partie mit 75 Minuten Verspätung angepfiffen werden. Das Tor zum Ausgleich für Sambia erzielte der Ex-Bielefelder Chris Katongo (53.).

Im zweiten Spiel der Gruppe A, das im Anschluss ebenfalls auf dem durchnässten Platz in Bata stattfand, ereilte Mitfavorit Senegal überraschend das Turnieraus. Die Mannschaft um die Ex-Bundesligastürmer Demba Papiss Cissé (Freiburg) und Demba Ba (Hoffenheim), die mittlerweile beide in der Premier League für Newcastle auflaufen, unterlag dem Co-Gastgeber Äquatorial-Guinea 1:2 (0:0).

In einer turbulenten Schlussphase hatte Moussa Sow vom OSC Lille aus Frankreich für den Senegal die Führung durch Randy (62.) ausgeglichen, David Álvarez schlug in der Nachspielzeit jedoch zurück. Äquatorial-Guineas Laurence Doe sah kurz vor dem Schlusspfiff noch die Rote Karte.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht Äquatorial-Guinea bei der ersten Teilnahme am Afrika-Cup bereits vor dem letzten Spiel gegen Sambia sicher im Viertelfinale. Sambia reicht mit vier Punkten bereits ein Unentschieden, um sich vor Libyen (ein Punkt) zu behaupten.

Zu Beginn beider Halbzeiten fand Libyen auf dem mit Pfützen übersäten Platz den besseren Stand. Mohamed Saad Osman (5./47.) erzielte jeweils frühe Tore, die trotz der schwierigen Verhältnisse erstaunlich gut herauskombiniert waren. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Emmanuel Mayuka (28.) war herrlich anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Zuschauer, die das Stadion vor dem Anpfiff fluchtartig verlassen hatten, auf ihre Plätze zurückgekehrt.