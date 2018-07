Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Januar:

4. Kalenderwoche

25. Tag des Jahres

Noch 341 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Eberhard, Susanna, Wolfram

HISTORISCHE DATEN

2011 - Das Online-Netzwerk Facebook stellt den Dienst «Sponsored Stories» vor, bei dem Werbe-Kunden Facebook-Einträge von Nutzern hervorheben können.

2009 - Unbekannte stehlen im Berliner Nobelkaufhaus KaDeWe Schmuck und Uhren. Die Täter waren über ein Vordach eingedrungen, hatten mehrere Schränke aufgehebelt und Vitrinen eingeschlagen.

2008 - Milch, Fleisch und Eier sollen künftig einfacher als gentechnikfreie Lebensmittel gekennzeichnet werden. Der Bundestag stimmt für ein neues Gentechnikrecht, mit dem auch schärfere Regeln zum Anbau von Genmais in Kraft treten können.

2002 - Der Bundestag verabschiedet ein neues Urhebervertragsrecht. Es gewährt Autoren, freien Journalisten, Übersetzern und anderen Kreativen Anspruch auf eine angemessene Vergütung ihrer Arbeit.

1999 - In Kolumbien kommen bei einem Erdbeben über 1000 Menschen ums Leben. Die Stadt Armenia westlich von Bogotá mit 350 000 Einwohnern wird zu einem großen Teil zerstört.

1977 - Das erste kommerzielle Sonnenkraftwerk der Welt wird in Odeillo in den französischen Pyrenäen in Betrieb genommen.

1964 - Hans-Joachim Kulenkampff startet mit «Einer wird gewinnen» eine der erfolgreichsten Quizshows des deutschen Fernsehens.

1955 - Als letzte Besatzungsmacht erklärt die Sowjetunion den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet.

1902 - In Berlin trifft der britische Thronfolger Prinz George von Wales zu einem Besuch beim Deutschen Kaiser Wilhelm II. ein.

AUCH DAS NOCH

1996 - dpa meldet: Ein arbeitsloser Gärtner aus Südwales legt für ein Vorstellungsgespräch in London 250 Kilometer zu Fuß zurück, da das Arbeitsamt ihm das Geld für eine Fahrt verweigert hatte.

GEBURTSTAGE

1981 - Alicia Keys (31), amerikanische Soulsängerin («Songs In A Minor»)

1957 - Ben van Berkel (55), niederländischer Architekt («VilLA NM»)

1946 - Silvio Blatter (66), Schweizer Schriftsteller («Zwölf Sekunden Stille»)

1907 - Helmut Weiss, deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur («Die Feuerzangenbowle»), gest. 1969

1882 - Virginia Woolf, britische Schriftstellerin («Mrs. Dalloway»), gest. 1941

TODESTAGE

1957 - Martina Wied, österreichische Schriftstellerin («Die Geschichte des reichen Jünglings»), geb. 1882

1947 - Al Capone, amerikanischer Gangster, geb. 1899