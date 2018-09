San Diego (SID) - US-Golfprofi J.B. Holmes kehrt am Donnerstag über vier Monate nach seiner erfolgreichen Gehirn-Operation auf die US-Tour zurück. "Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich bin einfach nur glücklich, wieder dabei zu sein", sagte der 29-Jährige vor seinem Comeback beim Turnier in Torrey Pines/Kalifornien: "Zum Glück habe ich alles gut überstanden."

J.B. Holmes, 2008 Mitglied des siegreichen amerikanischen Ryder-Cup-Teams, leidet an der sogenannten Chiari-Malformation, einer angeborenen Fehlbildung der knöchernen Strukturen im hinteren Schädelbereich. Holmes hatte seit der Players Championship im Mai 2011 über Unwohlsein und Schwindel geklagt und seit August kein Turnier mehr bestritten.