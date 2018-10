Novi Sad (Serbien) (SID) - Ein kroatischer Handball-Fan ist bei der EM in Serbien in einer Auseinandersetzung mit serbischen Anhängern verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß in Novi Sad wurden zudem ein Dutzend Autos von Kroaten demoliert, die Polizei nahm sechs Personen fest. Das berichtet die serbische Nachrichtenagentur Beta.

Kroatien hatte am Dienstag Olympiasieger und Weltmeister Frankreich aus dem Rennen geworfen. Zu der Neuauflage des EM-Finals von 2010 waren etwa 4000 Kroaten nach Serbien gereist. Die Teams der beiden rivalisierenden Länder können am Freitag im Halbfinale in Belgrad im direkten Duell aufeinandertreffen.