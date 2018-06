Berlin (dpa) - Nach Protesten quer durch die Fraktionen stellt Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) die Beobachtung von 27 Linken-Abgeordneten auf den Prüfstand.

Dabei werde es unter anderem darum gehen, ob die Bundestagsmitglieder eine Führungsposition haben oder einer extremistischen Gruppierung angehören, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch. Kriterien für die Beobachtung, die 2010 vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellt worden seien, müssten «vor allem im Hinblick auf Abgeordnete sehr restriktiv ausgelegt werden».

Friedrich bekräftigte, dass die Linksabgeordneten vom Bundesamt für Verfassungsschutz nur anhand offener Quellen wie Redetexte und Zeitungsartikel beobachtet würden und nicht mit geheimdienstlichen Mitteln. In den Ländern läuft das allerdings anders. Nach Angaben des niedersächsischen Verfassungsschutzes beobachten 12 Landesämter die Linke, 7 davon wendeten nachrichtendienstliche Mittel an. Darunter versteht man beispielsweise das Abhören von Telefonaten oder den Einsatz von Verbindungsleuten.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, sagte der «Welt»: «Ich habe es Schwarz auf Weiß aus meiner Verfassungsschutzakte, dass gegen mich mit nachrichtendienstlichen Mitteln vorgegangenen wurde.» Pau hatte ihre Akte bereits 2009 eingesehen. Nach ihren Angaben war sie zu zwei Dritteln geschwärzt. Beigelegt gewesen sei ein Schreiben, in dem die Schwärzungen teilweise damit begründet worden seien, dass sie «auf nachrichtendienstlichem Wege» erlangt worden seien. Ein solcher Brief war nach dpa-Informationen auch der Akte über Fraktionschef Gregor Gysi beigelegt, die dieser im Dezember erhalten hatte - ebenfalls zu einem großen Teil geschwärzt.

Aus Sicherheitskreisen in Berlin hieß es dazu, das Bundesamt habe von Landesämtern Zulieferungen erhalten. Wenn die Erkenntnisse in den Ländern mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben worden seien, müssten die Quellen geschützt werden. Das sei ein Grund für die Schwärzungen von Akten.

In den vergangenen Tagen hatten neben der Linken auch die SPD, FDP und die Grünen gegen die weitreichende Beobachtung von Parlamentariern der Linken protestiert. Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hält die Praxis für unverhältnismäßig. Mehrere führende Unions-Politiker verteidigten das Vorgehen des Verfassungsschutzes allerdings.

Auch Friedrich blieb dabei, dass die Beobachtung grundsätzlich nötig sei. Der CSU-Politiker hält die Diskussion für unnötig. «Das wird jetzt alles hochgezogen, weil man offensichtlich einen günstigen Moment glaubt, wo man sich als die Partei der Linken einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entziehen kann», sagte er im Deutschlandfunk. «Aber das wird hier nicht gelingen.»

FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle forderte Friedrich und die Länder dagegen auf, Fragen rund um die Beobachtung der Linkspartei durch den Verfassungsschutz aufzuklären. Die große Zahl der betroffenen 27 Abgeordneten führe dazu, dass man durchaus an der Verhältnismäßigkeit zweifeln könne, sagte Brüderle am Mittwoch in Berlin.

Die Grünen stellten sich ganz auf die Seite der Linken. Die angekündigte Überprüfung der Beobachtung der Abgeordneten reiche nicht aus, sagte Fraktionschefin Renate Künast der Nachrichtenagentur dpa. «Friedrich muss die jetzige Beobachtungen einstellen.» Die Beobachtung entspringe «einer überkommenen Kalten-Kriegs-Ideologie des Verfassungsschutzes».