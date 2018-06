Berlin (dpa) - Die Linke dringt auf eine schnelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beobachtung von Abgeordneten durch den Verfassungsschutz. Fraktionschef Gregor Gysi sagte in Berlin, man werde die Karlsruher Richter in einem Schriftsatz um Eile bitten.

Zudem will die Fraktion einen Antrag auf Einstellung der Beobachtung in den Bundestag einbringen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet 27 der 76 Abgeordneten der Linksfraktion. Die Fraktion und der thüringische Landtagsabgeordnete Bodo Ramelow haben gegen eine Beobachtung von Parlamentariern der Partei geklagt. Eine Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Gysi räumte ein, dass die Verfassungsschutz-Affäre die von innerparteilichen Querelen geplagte Linke zusammenschweißt. «Immer, wenn es dicke kommt, nimmt auch in der Familie die Solidarität zu», sagte er. «Aber deswegen wünscht man sich das doch nicht», fügte er hinzu.