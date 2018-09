Berlin (dpa) - Mit einem Drohvideo soll ein 26-jähriger mitten im Bundestagswahlkampf 2009 in Deutschland für Aufregung gesorgt haben - jetzt muss sich der mutmaßliche Al-Kaida-Terrorist in Berlin vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen mit türkischen Wurzeln und einem 22 Jahre alten Österreicher vor, sich im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet am gewaltsamen Dschihad auch gegen Angehörige der ISAF-Schutztruppe beteiligt zu haben. Nach ihrer Rückkehr sollen die beiden Männer versucht haben, Geld für Al-Kaida zu sammeln und neue Mitglieder zu werben.

