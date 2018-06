Hamburg (dpa) - Der bundesweit erste Piraten-Prozess in Hamburg geht in die Schlussrunde. Die Staatsanwaltschaft will heute, am 71. Verhandlungstag, ihr Plädoyer halten.

Zehn mutmaßliche Seeräuber aus Somalia müssen sich vor dem Landgericht verantworten, weil sie das Hamburger Containerschiff «Taipan» am Ostermontag 2010 überfallen haben sollen. Der Prozess hat vor 14 Monaten begonnen.

Auch die Schlussphase des Verfahrens könnte sich noch in die Länge ziehen. Jedem der zehn Angeklagten stehen zwei Pflichtverteidiger zur Seite. Nach dem Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft könnten also bis zu 20 Plädoyers der Verteidigung folgen - mindestens 10 müssen gehalten werden. Weitere Verhandlungstermine sind deshalb bis Ende März geplant.

Fast alle Angeklagten haben den Überfall vor Gericht gestanden - und erklärt, sie hätten etwa aus finanziellem Druck oder aus Angst um ihr eigenes Leben oder das ihrer Angehörigen gehandelt. Sollten die mutmaßlichen Piraten wegen Angriffs auf den Seeverkehr und erpresserischen Menschenraubs verurteilt werden, drohen ihnen Strafen von bis zu 15 Jahren Haft.

Die schwer bewaffneten Männer hatten das Schiff laut Anklage rund 530 Seemeilen vor der Küste Somalias geentert und knapp vier Stunden in ihrer Gewalt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie die Besatzung gefangen halten und ein Lösegeld erpressen wollten.

Die 15-köpfige Crew konnte sich aber in einen Sicherheitsraum retten. Sie wurde Stunden später von einem niederländischen Marinekommando befreit, das die Piraten an Bord festnahm. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Die Niederlande lieferten die Somalier später an Deutschland aus. In Hamburg wird ihnen seit November 2010 der Prozess gemacht.