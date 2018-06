Melbourne (SID) - (SID) - Vorjahresfinalist Andy Murray hat die Siegesserie unter seinem neuen Trainer Ivan Lendl fortgesetzt und darf bei den Australian Open weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Der Weltranglistenvierte aus Schottland zog durch ein klares 6:3, 6:3, 6:1 gegen Kei Nishikori (Japan/Nr. 24) ins Halbfinale ein.

Dort trifft Brisbane-Sieger Murray am Freitag entweder auf den topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien oder auf David Ferrer (Spanien/Nr. 5). Im ersten Halbfinale stehen sich bereits am Donnerstag Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) und French-Open-Gewinner Rafael Nadal aus Spanien gegenüber.

Der 24-jährige Murray hatte in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Finale von Melbourne gestanden, dort aber gegen Federer (2010) beziehungsweise Djokovic (2011) jeweils klar in drei Sätzen verloren. Sein erstes Turnier mit dem 51-jährigen Lendl als Coach hatte Murray vor den Australian Open in Brisbane gewonnen. Mit der Hilfe des achtmaligen Grand-Slam-Siegers hofft der Schotte endlich auf seinen ersten großen Titel.

Lendl war erst nach vier verlorenen Finals der ersehnte Coup bei einem Major gelungen. Der gebürtige Tscheche, seit 1992 US-Staatsbürger, ist einer der erfolgreichsten Spieler der Tennis-Geschichte: Lendl stand insgesamt 270 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und gewann 94 Turniere.