Davos (dpa) - Mit einer Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute das 42. Weltwirtschaftsforum im Schweizer Kurort Davos eröffnet.

Bei dem Treffen bis zum 29. Januar suchen 2600 führende Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft nach Lösungen, etwa für die Schulden- und Konjunkturkrise. Das Motto lautet in diesem Jahr: «Die große Transformation - neue Modelle gestalten.»

Mit Blick auf die Konferenz hatte sich die Kanzlerin vorab gegen Wachstum auf Pump und für Nachhaltigkeit ausgesprochen. Rund 40 Staats- und Regierungschefs reisen an, 19 G20-Staaten sind vertreten. Vor dem Hintergrund der Euro-Schuldenkrise werden etwa die Besuche von IWF-Chefin Christine Lagarde und EZB-Präsident Mario Draghi mit Spannung erwartet.

Aus Protest gegen das Weltwirtschaftsforum hat die «Occupy»-Bewegung ein Iglu-Camp in Davos errichtet, die Kapitalismuskritiker planen Demonstrationen. In Bern war es am Wochenende zu teils gewalttätigen Protesten gekommen, mehr als 170 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen.

