Wien (SID) - Vierschanzentournee-Gewinner Gregor Schlierenzauer hat die Skiflug-WM in Vikersund (23. bis 26. Februar) zum obersten Saisonziel erklärt und den Gewinn des Gesamtweltcups hintenangestellt. "Der Weltcup ist offen und spannend, aber derzeit kein Thema", sagte der österreichische Skispringer, der am Wochenende auf die Reise ins japanische Sapporo verzichtet: "Die Saison ist noch lang, deshalb macht die Wettkampfpause Sinn."

Schlierenzauer liegt mit 866 Punkten in der Gesamtwertung knapp hinter seinem Landsmann Andreas Kofler (905) auf Rang zwei. "Mit der Skiflug-WM gibt es nach der Tournee noch ein zweites echtes Highlight in dieser Saison, und darauf arbeite ich hin", sagte der 22-Jährige, der am vergangenen Wochenende den 39. Sieg seiner Karriere gefeiert hatte. Einzig der Finne Matti Nykänen ist mit insgesamt 46 Weltcuperfolgen noch erfolgreicher.