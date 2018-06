Stuttgart (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat in seiner Kreditaffäre ein Problem weniger. Die Landesbank Baden-Württemberg hält das günstige Darlehen ihrer Tochter BW-Bank an Wulff für regelkonform. Das habe der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats festgestellt, teilte die LBBW mit. Ein Fehlverhalten in der Bank sei nicht gesehen worden. Vor gut einer Woche hatte bereits die Staatsanwaltschaft Stuttgart erklärt, sie werde keine Ermittlungen gegen Wulff oder Verantwortliche der BW-Bank einleiten.

