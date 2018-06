Montréal (SID) - Der Siegeszug der Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist mit einer blamablen Vorstellung zu Ende gegangen. Im letzten Spiel vor dem Allstar-Wochenende ging der elfmalige Stanley-Cup-Sieger bei Rekordmeister Montréal Canadiens mit 2:7 unter. Zuvor hatten die Red Wings, die zwischenzeitlich mit 0:6 zurücklagen, sieben Siege in Serie gefeiert.

"Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir waren überhaupt nicht da. Für diese Vorstellung muss sich jeder hier schämen", sagte Verteidiger Niklas Kronwall. Detroit musste in Kanada zum ersten Mal seit Jahren ohne Kronwalls schwedischen Landsmann Nicklas Lidström antreten. Der 41-Jährige verpasste das Spiel nach 213 aufeinanderfolgenden Einsätzen wegen einer Erkältung.

Detroit bleibt trotz der Niederlage mit 67 Zählern punktbestes Team der NHL. Montreal (47) liegt im Osten acht Punkte hinter dem letzten Play-off-Platz acht. Erst am Dienstag geht es für die beiden Teams weiter. Am Sonntag findet in Ottawa das alljährliche Allstar-Spiel statt.