Berlin (SID) - Abwehrspieler Marco Russ vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will die kroatische Staatsangehörigkeit annehmen und schon bei der EM in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) für den einstigen WM-Dritten antreten. "Das Einbürgerungs-Verfahren läuft bereits. Ich warte auf ein Signal von Kroatien-Trainer Bilic", sagte der 26-Jährige der Bild-Zeitung.

Russ' Ehefrau Janina (26) stammt aus Kroatien. Sie erklärte gegenüber der kroatischen Sportzeitung Max: "Als ich kürzlich zu ihm sagte, ich würde gerne ein Haus in Cavtat kaufen, unterstützte er mich und sagte, er könne auch die kroatische Staatsbürgerschaft beantragen und für Kroatien spielen. Er fügte hinzu, dass er bereits sein Leben lang mit Kroaten befreundet sei und sich stets mit ihnen sehr gut verstehen würde."

Russ, der in Hanau geboren wurde, wechselte im Sommer 2011 von Eintracht Frankfurt nach Wolfsburg. Einen Stammplatz konnte sich der 26-Jährige bislang unter Trainer Felix Magath nicht erkämpfen. Bislang brachte es der Innenverteidiger auf neun Einsätze in der Liga.

Die Kroaten, die vom früheren Bundesliga-Profi Slaven Bilic trainiert werden, spielen bei der EM in der Gruppe C mit Spanien, Italien und Irland. Der bislang größte Erfolg Kroatiens war der dritte Platz bei der WM 1998 in Frankreich.