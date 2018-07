München (SID) - Präsident Joseph S. Blatter gerät in der Schlammschlacht beim Fußball-Weltverband FIFA um korrupte Machenschaften durch neue Dokumente erneut unter Druck. Der frühere FIFA-Vize Jack Warner hat eine handschriftliche Notiz des FIFA-Generalsekretärs Jérôme Valcke vorgelegt, die den Verkauf von TV-Rechten an den WM-Endrunden 2010 und 2014 zu symbolischen Dumpingpreisen an den damaligen Boss des Kontinentalverbandes für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (CONCACAF) belegen soll - und damit einen Alleingang Blatters.

"Jack, hier ist die Vereinbarung, unterschrieben vom P. Dieser Deal ist nicht durch die normalen Gremien und Komitees gegangen, deswegen bitte ich, es im Moment nicht öffentlich zu machen", steht auf der in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten und laut Warner den TV-Verträgen für die beiden WM-Turniere beigelegten Notiz. Warner behauptet, WM-Rechte für 1998 für einen Dollar sowie Rechte an den weiteren Endrunden bis 2014 als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe für Blatter zu Billigpreisen zugeschanzt bekommen zu haben.

Zur neuen Entwicklung verwies die FIFA auf SZ-Nachfrage auf die grundsätzliche Befugnis des Verbandschefs zur Unterzeichnung von Vereinbarungen ohne vorherige Abstimmung mit den zuständigen Instanzen und erklärte weiter: "Das Papier scheint authentisch zu sein. Die Frage ist vielmehr: Um welche Vereinbarung handelt es sich? Was ist der Kontext? Wenn Warner gebeten wird, noch nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, dann nur, um die entsprechenden Gremien vorher zu informieren."

Warner war im Sommer 2011 von der FIFA-Disziplinarkommission wegen Korruption gesperrt worden. Der Politiker aus Trinidad und Tobago soll im Vorfeld der FIFA-Präsidentenwahl im Juni vergangenen Jahres zusammen mit Blatters später ebenfalls wegen Korruption suspendiertem Gegenkandidaten Mohammed Bin Hammam (Katar) versucht haben, Stimmen gegen den Schweizer Amtsinhaber zu kaufen. Nach seinem Ausschluss hatte Warner mehrfach Enthüllungen über Blatters Geschäftsbaren angedroht und zuletzt scheibchenweise entsprechende Informationen gestreut.