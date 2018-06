Rom (SID) - Die Mafia hat in der höchsten italienischen Fußball-Liga Serie A anscheinend weiter die Finger im Spiel. Wie die Tageszeitung La Repubblica berichtet, hat Andrea Masiello, Verteidiger von Atalanta Bergamo, zugegeben, in der vergangenen Saison Spiele seines Ex-Vereins AS Bari manipuliert zu haben. Er sei von einigen Mafiosi dazu gezwungen worden, sagte der 25-Jährige den Ermittlern.

Auch sollen weitere Bari-Spieler in die Manipulationsaffäre verwickelt sein, insgesamt stehen neun Spiele des Absteigers unter Verdacht. Gegen Masiello und vier weitere Spieler des Klubs laufen Ermittlungen wegen Sportbetrugs. Sie sollen von internationalen Wettorganisationen Geld kassiert haben, um Spiele zu verlieren.