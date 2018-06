Rust (dpa) - Gesucht wird die Schönste: 24 junge Frauen aus ganz Deutschland treten in diesem Jahr zur Wahl der «Miss Germany» an. Um den Titel kämpfen Kandidatinnen im Alter von 18 bis 25 Jahren, heißt es vom Veranstalter. Die Wahl ist am 11. Februar im Europa-Park in Rust. An den deutschlandweit 160 Vorwahlen nahmen 6530 Frauen teil. Etwa genauso viele wie in den Vorjahren. Vor der Wahl trainieren die Kandidatinnen acht Tage lang auf der spanischen Ferieninsel Fuerteventura für ihren Auftritt.

