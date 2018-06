Berlin (dpa) - Vor dem für 2014 geplanten Bundeswehrabzug aus Afghanistan hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Entscheidung für den Kampf am Hindukusch als richtig bewertet. Vorher wisse man oft nicht, was ein solcher Einsatz an Geld und Blutzoll koste, sagte de Maizière im ZDF-«Morgenmagazin». Aber der Einsatz sei richtig gewesen. Der Bundestag entscheidet heute darüber, die Obergrenze für die deutsche Truppenstärke von bisher 5350 auf 4900 Soldaten zu reduzieren.

