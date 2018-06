Nürnberg (dpa) - Trotz der verschärften Schuldenkrise in der Eurozone hat sich die Stimmung der deutschen Verbraucher im neuen Jahr weiter aufgehellt. Das Konsumklima der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) signalisiert für Februar einen Wert von 5,9 Punkten.

Dies teilte das Marktforschungsunternehmen in Nürnberg mit. Von dpa-AFX befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,6 Punkten gerechnet. Den Vormonatswert revidierte das GfK nach oben, von zuvor 5,6 Punkte auf 5,7 Punkte.

"Die Konsumenten stemmen sich weiter gegen die zunehmenden Konjunkturrisiken und die anhaltende Schuldenkrise im Euroraum", hieß es in der Mitteilung. So hätten die Konjunkturerwartungen der deutschen Verbraucher bereits das zweite Mal in Folge zugelegt. Die Folge: Die Konsumenten zeigten sich wieder kauffreudiger und die Anschaffungsneigung habe ihren Verlust aus dem Vormonat mehr als ausgeglichen.

Die Verbraucher "wehren sich gegen die in Europa stärker gewordenen Rezessionstendenzen, schreiben die GfK-Experten. Zudem habe sich vor dem Hintergrund der guten Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt die Einkommenserwartung der Verbraucher nahezu unverändert zum Vormonat gezeigt, "und damit ihr sehr gutes Niveau bestätigt".

Nach Einschätzung des GfK sind die positive Beschäftigungslage und die erneute Stimmungsaufhellung in den deutschen Unternehmen verstärkt in den Fokus der Bundesbürger gerückt. Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Schuldenkrise "bleibt es abzuwarten, ob sich der positive Trend auch in den kommenden Monaten fortsetzen kann.