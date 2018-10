Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat der Linken vorgeworfen, sich nicht ausreichend von linksextremer Gewalt und von Unrechtsstaaten zu distanzieren.

«Da werden Jubelbriefe, Liebesbriefe geschrieben an Diktatoren», sagte er in einer von der Linken beantragten Aktuellen Stunde am Donnerstag im Bundestag. Friedrich bezog sich dabei vor allem auf ein Glückwunschschreiben der Parteispitze der Linken an Kubas Staatschef Fidel Castro.

Der Minister verteidigte die Beobachtung von Linke-Parlamentariern durch den Bundesverfassungsschutz. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Teile der Linken ein kommunistisches System anstrebten, das mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht in Einklang zu bringen sei. Am vergangenen Wochenende war bekanntgeworden, dass 27 Linke-Bundestagsabgeordnete vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Dies hatte fraktionsübergreifend für Proteste gesorgt.

Zugleich bekräftigte der Minister, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nur Material aus offen zugänglichen Quellen sammele und auswerte. Er halte es aber für notwendig, die Beobachtung auf Führungsleute der Partei und auf Mitglieder von extremistischen Teilorganisationen zu beschränken. Er habe deshalb angeordnet, die Liste der beobachteten Parlamentarier noch einmal zu überprüfen.

Der Linke-Innenexperte Jan Korte warf der Bundesregierung vor, den Verfassungsschutz parteipolitisch zu missbrauchen. «Die Überwachung der Opposition, gleich welcher Opposition, durch einen Geheimdienst verstößt gegen die Grundidee des demokratischen Rechtsstaates und verhindert die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb», sagte er. Wähler fragten zu Recht, ob sie noch unbefangen und vertraulich mit den Abgeordneten der Linken reden könnten.