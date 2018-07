Washington (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton deutet Amtsmüdigkeit an. Nach 20 Jahren in der Politik sei es an der Zeit herauszufinden, wie müde sie sei, sagte sie in Washington. Allerdings bleibe sie im Amt, bis Präsident Barack Obama einen Nachfolger benennt, fügte die ehemalige First Lady nach Angaben des Ministeriums hinzu. Beobachter werten das als Hinweis, dass sie auch im Falle eines Wahlsiegs Obamas im November nicht mehr zur Verfügung steht. Clinton hatte 2008 den Kampf um die Präsidentschaftskandidatur gegen Obama verloren.

