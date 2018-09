Atlantic City (SID) - Der 47 Jahre alte Box-Opa Bernard Hopkins kehrt am 28. April in den Ring zurück. Das Rematch gegen seinen 18 Jahre jüngeren US-Landsmann Chad Dawson steige im Spielerparadies Atlantic City, bestätigte der älteste Champion der Box-Geschichte via Twitter: "Schaut alle zu, wenn ich Dawson ein für alle Mal schlage."

Der erste Titelkampf im Halbschwergewicht Mitte Oktober war nach einem Sturz des WBC-Weltmeisters Hopkins in der zweiten Runde zunächst als Sieg für Dawson, später aber als Technisches Unentschieden gewertet worden. Hopkins verletzte sich an der Schulter, nachdem er von Dawson in die Ringseile gedrückt worden war und zu Boden fiel.

Hopkins war Ende Mai mit einem Sieg im halbschweren Limit gegen den Kanadier Jean Pascal ältester Box-Weltmeister der Geschichte geworden. Der Mann aus Philadelphia ist einer der herausragenden Boxer der vergangenen beiden Jahrzehnte. Gut zehn Jahre lang beherrschte er das Mittelgewicht, in dem er vom 29. April 1995 bis zum 16. Juli 2005 der am längsten regierende Champion war. Er hatte in dieser Klasse die Titel aller vier Weltverbände auf sich vereint und bestritt insgesamt 34 Titelkämpfe.