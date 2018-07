Melbourne (dpa) - Victoria Asarenka hat bei den Australian Open als erste Tennisspielerin das Finale erreicht. Die an Nummer drei gesetzte Weißrussin gewann im Halbfinale gegen Titelverteidigerin Kim Clijsters mit 6:4, 1:6, 6:3 und steht damit erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Endspiel.

Asarenka verwandelte nach 2:12 Stunden ihren zweiten Matchball. Für Clijsters war es ihr letzter Auftritt in Melbourne. Die Belgierin wird am Ende dieser Saison ihre Karriere beenden. Im Finale trifft Asarenka am Samstag auf die Siegerin des zweiten Halbfinales zwischen Maria Scharapowa und Petra Kvitova.

