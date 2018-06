Melbourne (dpa) - Rafael Nadal steht zum zweiten Mal in seiner Tennis-Karriere im Endspiel der Australian Open. Der Spanier gewann in Melbourne im Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer mit 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 und feierte im 27. Vergleich mit seinem Dauerrivalen den 18. Sieg.

Bei Grand-Slam-Turnieren war es für die Nummer zwei der Welt der fünfte Erfolg in Serie gegen Federer. Nadal verwandelte nach 3:42 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Finale trifft er am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Novak Djokovic und Andy Murray, die sich am Freitag gegenüberstehen.

Ergebnisse Australian Open, Männer