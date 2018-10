Melbourne (dpa) - Maria Scharapowa und Victoria Asarenka bestreiten bei den Australian Open das Damen-Finale. Die Russin Scharapowa setzte sich in Melbourne im Halbfinale gegen die Tschechin Petra Kvitova mit 6:2, 3:6, 6:4 durch und steht zum dritten Mal Down Under im Endspiel.

Die Weißrussin Asarenka bezwang zuvor Titelverteidigerin Kim Clijsters aus Belgien mit 6:4, 1:6, 6:3 und erreichte damit erstmals in ihrer Tennis-Karriere das Finale eines Grand-Slam-Turniers. Im Duell zwischen Scharapowa und Asarenka geht es am Samstag nicht nur um den ersten Grand-Slam-Titel der Saison. Die Siegerin übernimmt auch Platz eins in der Weltrangliste.