Rio de Janeiro (dpa) - Nach dem Einsturz von drei Häusern im Zentrum von Rio de Janeiro haben die Rettungskräfte am Donnerstag das erste Todesopfer geborgen. Es handle sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Mann. Unter den Trümmern werden noch mindestens 18 Menschen vermisst.

Etwa sechs Menschen wurden verletzt.

Bei dem Unglück fielen am Mittwochabend zwei Hochhäuser mit 20 und 10 Stockwerken in sich zusammen. Auch ein kleineres Gebäude mit etwa vier bis fünf Etagen stürzte ein. Am Unglücksort sah es aus wie nach einem Erdbeben. Die Einsturzursache ist noch unklar. Rios Bürgermeisters Eduardo Paes schloss eine Gasexplosion nahezu aus. In einem der Häuser wurden offenbar Bauarbeiten durchgeführt.