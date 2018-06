Rio de Janeiro (dpa) - Im Zentrum der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro ist am Mittwochabend ein Hochhaus eingestürzt. Wie Fernsehsender berichteten, kamen bei dem Unglück möglicherweise mehrere Menschen ums Leben.

Die Zivilschutzbehörden sprachen in ersten Angaben von bis zu elf Menschen, die verletzt oder sogar getötet worden sein könnten.

Augenzeugen bestätigten, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes noch Menschen in dem Haus aufhielten. Die Bergungs- und Sucharbeiten liefen am späten Abend auf Hochtouren. Bei dem Unglück wurden angrenzende Gebäude beschädigt. Zahlreiche, in der Nähe geparkte Autos lagen unter Schuttmassen begraben. Die Ursachen des Einsturzes blieb zunächst unklar.